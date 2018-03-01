Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне

01.03.2018 16:40

Vodafone и Nokia вместе с немецкой компанией PTScientists займутся созданием 4G-сети сети на Луне, для трансляции HD-видео. Также PTScientists совместно с Audi разрабатывает квадроциклы-луноходы, сообщает сайт Подробности.

Базовая станция Vodafone будет связываться с роверами, когда они соберут изображения и видео различных лунных объектов. Сеть 4G будет использовать частотный диапазон 1800 МГц для передачи видео высокой четкости в автономный навигационный модуль (ALINA), который затем подключится к PTScientists в Берлине.

Nokia делает космическое оборудование, которое весит менее одного килограмма. 4G более энергоэффективен, чем аналоговое радио, и позволит передавать больший объем данных между роверами и станцией ALINA.

Запуска миссии на Луну планируется в 2019 году.