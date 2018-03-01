Все рубрики раздела
- Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне16:40
- Предсказаны сроки контакта с внеземной цивилизацией22:32
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- В Гарварде разработали "умную" линзу15:40
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- HMD Globall "реинкарнирова" легендерный мобильник из "Матрицы"16:35
- Археологи нашли в Италии невероятный ковчег09:16
- Астрологи зафиксировали приближение астероида08:13
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне
Vodafone и Nokia вместе с немецкой компанией PTScientists займутся созданием 4G-сети сети на Луне, для трансляции HD-видео. Также PTScientists совместно с Audi разрабатывает квадроциклы-луноходы, сообщает сайт Подробности.
Базовая станция Vodafone будет связываться с роверами, когда они соберут изображения и видео различных лунных объектов. Сеть 4G будет использовать частотный диапазон 1800 МГц для передачи видео высокой четкости в автономный навигационный модуль (ALINA), который затем подключится к PTScientists в Берлине.
Nokia делает космическое оборудование, которое весит менее одного килограмма. 4G более энергоэффективен, чем аналоговое радио, и позволит передавать больший объем данных между роверами и станцией ALINA.
Запуска миссии на Луну планируется в 2019 году.
Теги: Луна, Nokia, 4G, Vodafon
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- В оккупированном Луганске появились свои Бонни и Клайд: сладкая "парочка" напала с оружием на таксиста17:37
- Жители ЛНР рассказали о том, какие продукты покупают 16:29
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО16:12
- «Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине15:52
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Клименко рассказал, зачем власть отменила закон о языках 21:46
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО17:56
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО