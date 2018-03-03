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В Антарктике обнаружили "пингвиний мегаполис"
03.03.2018 10:30
Ученые из США, Франции и Великобритании зафиксировали на территории Антарктиды огромную популяцию пингвинов Адели. Колония этого вида пингвинов насчитывает более 1,5 миллиона особей, сообщает ИА "ВладТайм".
Сотрудники Океанографического института решили провести наблюдение за животными, с целью изучения причин массовой миграции Адели. Для исследования были сделаны фотографии с беспилотных аппаратов и спутника. Кроме того, эксперты снимали животных и на земле. В результате исследования биологи пришли к выводу, что на островах Дейнджер находится 751527 пар данного вида пингвинов, то есть 55% всех пингвинообразных этой зоны.
Теги: колония, пингвин, Антарктида
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