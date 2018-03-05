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Skype оптимизировали для "ретросмартфонов"
В Microsoft заявили об оптимизации Skype для смартфонов под управлением ранних версий операционной системы Android — от 4.0.3 до 5.1, сообщает gagadget.com.
В софтверном гиганте говорят, что теперь Skype поддерживает старые версии Android, менее «прожорлив», но при этом быстро работает и обеспечивает хорошее качество звука и видео. Также заявлена высокая производительность при низкой скорости интернета.
В ближайшие несколько недель обновление Skype станет доступно для пользователей по всему миру. Если вы не хотите ждать — получите его, зарегистрировавшись в программе Skype Insiders.
Напомним, Android 4.0 Ice Cream Sandwich был выпущен в 2011 году и на сегодняшний день не поддерживается большинством приложений, так как эту версию ОС используют менее 1 процента пользователей Android. В свое время Skype тоже отказался от Android 4.0.3–5.1, хотя пятое поколение Android Lollipop сейчас используют почти 25% пользователей.
К слову, также есть «облегченная» версия Skype Lite, которую выпустили специально для ранних ОС Android, но не для всех стран.
Теги: Microsoft, смартфон, Android, Skype
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