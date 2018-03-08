Компания Payoneer признала украинку "Фрилансером года"

08.03.2018 11:35

Компания Payoneer второй год подряд определила лучших предпринимателей года (Entrepreneur of the Year) в пяти номинациях. В этом перечне оказалась и украинка Катя Миронюк. В Payoneer ее признали "Фрилансером года", сообщает Телеканал новостей «24».

В кратком описании о себе девушка рассказала, что свой первый персональный вебсайт создала в 12 лет. Впоследствии на платформе Upwork начала как фрилансер заниматься продвижением сайтов. И менее чем за год она основала собственное SEO-агентство SearchEva, которое работает с компаниями SaaS по всему миру.