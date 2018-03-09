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Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)
09.03.2018 10:45
Два инженера из США создали робота, который может сложить кубик Рубика за рекордные 0,38 секунды, сообщает Новое время.
Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды и принадлежал роботу Sub1 Reloaded, разработанному немцем Альбертом Бером.
Системе сначала было трудно провести различие между красными и оранжевыми цветами, поэтому исследователи нарисовали на оранжевых элементах черные метки.
0,38 секунды включает "время получения изображения кубика и фактическое перемещение его элементов".
Следует отметить, что "человеческий" рекорд в сборке популярной головоломки принадлежит 15-летнему американецу Патрику Понсу, который в прошлом году справился с задачей за 4,69 секунды.
Теги: США, робот, рекорд, кубик Рубика
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