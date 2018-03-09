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Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)

09.03.2018 10:45
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Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)

Два инженера из США создали робота, который может сложить кубик Рубика за рекордные 0,38 секунды, сообщает Новое время.
Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды и принадлежал роботу Sub1 Reloaded, разработанному немцем Альбертом Бером.
Системе сначала было трудно провести различие между красными и оранжевыми цветами, поэтому исследователи нарисовали на оранжевых элементах черные метки.
0,38 секунды включает "время получения изображения кубика и фактическое перемещение его элементов".
Следует отметить, что "человеческий" рекорд в сборке популярной головоломки принадлежит 15-летнему американецу Патрику Понсу, который в прошлом году справился с задачей за 4,69 секунды.



Теги: США, робот, рекорд, кубик Рубика
 
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