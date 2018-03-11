Все рубрики раздела
- В США изобрели "деревянный пенопласт"19:30
- Ученые выяснили невероятный факт о собаках18:32
- В Китае занялись разработкой связи 6G17:20
- В Китае испытали высокоскоростной поезд "длинномер"12:00
- Исследователи впервые обнаружили на Земле алмаз с "инопланетным" льдом внутри09:30
- Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)17:45
- Ученые выявили удивительный факт о собаках22:00
- Замороженных людей можно будет возвращать к жизни уже через 50 лет16:00
- Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)10:45
- Вышла из-под контроля: на Землю рухнет токсичная космическая станция09:55
В США изобрели "деревянный пенопласт"
Ученые из Мерилэндского университета создали новый теплоизоляционный материал из дерева. Они уверяют, что их творение лучше, чем пенопласт и даже пенополистирол. При сравнении с аэрогелем новый материал также оказался в выигрыше. Это настоящая победа, ведь аэрогель был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый теплоизоляцонный материал, информирует supreme2.ru.
Ученые смогли сделать так, чтобы теплоизоляционный материал из дерева впускал тепло, но не выпускал его. Этого удалось добиться, изменив расположение каналов, по которым от корней к листьям идут полезные вещества. Кроме того, из дерева полностью убрали лингин. Это вещество дает обычно дереву коричневый цвет и шероховатость. Без него материал стал белым. Это улучшило его светоотражающие свойства. Еще одним достоинством нового вещества также является его экологичность.
Теги: США, дерево, пенопласт
- Он уничтожит нас всех: в сети набирает обороты петиция против Трампа
- Трамп "сдал" Украину в обмен на услуги российских хакеров – СМИ
- Трамп поделился планами первой рабочей недели
- Трамп розповів про зв’язки з Росією
- Американцы голосовали, рискуя жизнью: после клинической смерти и с родовыми схватками
- МИД Венесуэлы приостановил контакты с США
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»16:10
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме15:35
- В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone14:50
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки14:30
- «Раньше такого не было»: у жителей Донецка газ горит зеленым пламенем13:50
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"20:31
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией19:55
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- В США изобрели "деревянный пенопласт"19:30
- Не только Тимошенко: еще одна "политическая штучка" собралась в президенты19:20
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать