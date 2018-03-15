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Украинская "цветолампа" всего за день на Indiegogo собрала необходимую сумму
Украинская компания Sproot Tech представила на платформе коллективного финансирования Indiegogo свою новую разработку – LED-лампу UniColor. Всего за день на площадке удалось собрать необходимые 10 тысяч долларов, сообщает Телеканал новостей «24».
При этом по состоянию на 14 марта уже собрано более 16 тысяч долларов (это 77 пользователей), хотя компания установила цель в 10 тысяч.
"Хорошо бы собрать столько, чтобы иметь заказов на 1000 штук", – сказал основатель Sproot Tech Алексей Тищенко.
По его словам, для этого нужно примерно 100 тысяч долларов, поэтому кампания продлится еще месяц.
Особенность украинской разработки – это возможность устройства изменять цвета свечения и регулировать работу лампы с помощью смартфона через отдельное приложение. Устройство, разработанное Тищенко, полностью автономное, небольших размеров и излучает яркое цветное освещение. Также лампа водостойкая, следовательно ее можно брать с собой куда угодно. Устройство предназначено для всех, кто увлекается творческой фотосъемкой и экспериментирует в Instagram.
https://24tv.ua/ru/ukrainskaja_razrabotka_tolko_za_den_na_indiegogo_sobrala_neobhodimuju_summu_sredstv_n938420Украинская компания Sproot Tech представила на платформе коллективного финансирования Indiegogo свою новую разработку – LED-лампу UniColor. Всего за день на площадке удалось собрать необходимые 10 тысяч долларов, сообщает Телеканал новостей «24».
При этом по состоянию на 14 марта уже собрано более 16 тысяч долларов (это 77 пользователей), хотя компания установила цель в 10 тысяч.
"Хорошо бы собрать столько, чтобы иметь заказов на 1000 штук", – сказал основатель Sproot Tech Алексей Тищенко.
По его словам, для этого нужно примерно 100 тысяч долларов, поэтому кампания продлится еще месяц.
Особенность украинской разработки – это возможность устройства изменять цвета свечения и регулировать работу лампы с помощью смартфона через отдельное приложение. Устройство, разработанное Тищенко, полностью автономное, небольших размеров и излучает яркое цветное освещение. Также лампа водостойкая, следовательно ее можно брать с собой куда угодно. Устройство предназначено для всех, кто увлекается творческой фотосъемкой и экспериментирует в Instagram.
Теги: Украина, лампа, Indiegogo
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