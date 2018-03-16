ПриватБанк за год выплатил полмиллиона гривен "белым хакерам"

16.03.2018 11:25

Крупнейшее украинское банковское учреждение воспользовалось услугами киберспециалистов, которые умеют “ломать” компьютерные системы, чтобы выявить свои слабые места, сообщает finance.ua.

Приватбанк в 2017 году выплатил 512 тыс. гривен вознаграждения “белым хакерам”, которые помогли ему обнаружить уязвимости в кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В прошлом году денежную премию от Приватбанка заслужили 127 компьютерных специалистов, которые поспособствовали устранению потенциальных “дыр” в электронных системах компании. Чтобы облегчить взаимодействие с “белыми хакерами”, банк в марте 2018 года открыл специальный сайт.

“В прошлом году большинство сигналов наших багхантеров касались не банковских комплексов, а маркетплейса “ПриватМаркет”, – заявил руководитель направления информационной безопасности Приватбанка Вячеслав Нехороших. Среди них оказалось слабое место в процессе оформления покупки – продавцы товаров могли подменить цену, тем самым обманув покупателя. Также были устранены уязвимости несанкционированного редактирования страницы магазина-продавца. А вот слабые места в самых популярных банковских сервисах – таких, как Приват24 – найти баги все труднее и труднее, подчеркнул Нехороших.

Согласно сообщению пресс-службы, Приватбанк в 2012 году стал первым в мире банковским учреждением, которое начало выплачивать вознаграждение (до $1 тыс.) за поиск уязвимостей в своих интернет-системах.