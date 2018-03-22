Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G

22.03.2018 11:40

Мобильный оператор Vodafone-Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны, передает Телеканал новостей «24».

Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.

Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.