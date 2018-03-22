Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G11:40
- Ученые предупредили о новом опасном катаклизме21:55
- В Швейцарии заработал первый в мире 3D LED кинотеатр11:40
- В США представили "печатный" жилой дом за 10 000 долларов10:40
- Стало известно, где похоронят Хокинга09:10
- Правительство Украины запустило сайт для мониторинга продуктовых цен11:00
- Беспилотный автомобиль совершил первое в истории смертельное ДТП10:45
- В Украине создали самый маленький бензиновый автомобиль10:15
- Сотрудники НАСА: скоро на Земле погибнет все живое из-за смертоносного астероида16:18
- IBM представила "самый маленький компьютер в мире"12:30
Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G
22.03.2018 11:40
Мобильный оператор Vodafone-Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны, передает Телеканал новостей «24».
Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.
Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.
Теги: город, 4G, запуск, Vodafone-Украина
Читайте также:
- Адронный коллайдер сэкономит электричество
- C Байконура запустили немецкий спутник
- Миссию к Меркурию отложили
- Коллайдер возобновил работу после "атаки" хорька
- Революция в исследовании космоса: компания SpaceX повторно запустила в небо ракету Falcon 9 (ВИДЕО)
- Стартует первая экспедиция в греческую "Атлантиду"!
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат09:38
- Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта08:57
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G11:40
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В Токио установили памятник Годзилле11:00
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- Савченко принесла гранаты на заседание Комитета Рады и выложила их на стол10:20
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций