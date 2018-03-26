Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Камбодже засняли на видео "звездные врата" (ВИДЕО)

26.03.2018 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Камбодже засняли на видео "звездные врата" (ВИДЕО)

Волшебное зрелище в вечернем небе удалось заснять оператору из Камбоджи. Видео появилось на популярном видеосервисе "YouTube", сообщает Znaj.ua.
Так, над зданиями по небосводу образовалась поразительная "энергетическая дуга", которая переливалась желтыми красками.
К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение, дескать, было добавлено на ролик в видеоредакторе.
По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в Интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.
Тем не менее множество других комментаторов посчитали материал подлинными и сообщили, что он произвел на них неизгладимое впечатление. Одни уверены, что в небе над Камбоджей открылся портал в иное измерение. По мнению других, речь идет о деятельности представителей внеземной цивилизации. Третьи предполагают, что это божественное или сверхъестественное чудо, которое возникло в небесах вопреки любым законам природы и науки.



Теги: Камбоджа, видео, YouTube, феномен
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх