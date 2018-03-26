В Камбодже засняли на видео "звездные врата" (ВИДЕО)

26.03.2018 09:00

Волшебное зрелище в вечернем небе удалось заснять оператору из Камбоджи. Видео появилось на популярном видеосервисе "YouTube", сообщает Znaj.ua.

Так, над зданиями по небосводу образовалась поразительная "энергетическая дуга", которая переливалась желтыми красками.

К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение, дескать, было добавлено на ролик в видеоредакторе.

По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в Интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.

Тем не менее множество других комментаторов посчитали материал подлинными и сообщили, что он произвел на них неизгладимое впечатление. Одни уверены, что в небе над Камбоджей открылся портал в иное измерение. По мнению других, речь идет о деятельности представителей внеземной цивилизации. Третьи предполагают, что это божественное или сверхъестественное чудо, которое возникло в небесах вопреки любым законам природы и науки.