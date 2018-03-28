Apple представила "школьный" iPad

28.03.2018 12:40

Компания Apple представила новую модель планшета iPad, предназначенного для школьников и студентов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Диагональ планшета - 9,7 дюймов, у него более мощный процессор и новые интегрированные обучающие программы. Также компания увеличила объем облачного хранилища с 5 до 200 Гб.

Цена на новый iPad - $299 для студентов и учащихся, для других покупателей - $329. Отдельно к iPad можно купить стилус Apple Pencil стоимостью $89 или $99 соответственно.

Новый гаджет выпущен в трех цветах - сером, серебряном и золотом.

По мнению компании, новый iPad станет основным конкурентом для бюджетных ноутбуков и планшетов под управлением Google Android и Microsoft Windows.