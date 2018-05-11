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Архив - Наука и технологии

Uber запустила доставку еды дронами

11.05.2018 09:40
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Uber запустила доставку еды дронами

Uber в тестовом режиме запустила доставку еды с помощью беспилотников в американском городе Сан-Диего. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дары Хосровшахи, передает UBR.ua.
По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут. «Нажмите кнопку и получите еду прямо на пороге», - сказал он.
Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Экономічна правда".
Сама Uber не создает дроны. Вместе с компанией в программе участвуют Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.



Теги: еда, доставка, дрон, UBER
 
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