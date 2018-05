SpaceX сделала ракету Falcon-9 ещё многоразовее

12.05.2018 11:15

Модернизированная ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск, успешно стартовала во Флориде с первым спутником Бангладеш, сообщает ICTV.

В 23.14 по киевскому времени ракета стартовала с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди на мысе Канаверал. Через две с половиной минуты произошло разделение ступеней, а через восемь минут после старта первая ступень благополучно приземлилась на баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Как заявили в SpaceX, обновленная возвращаемая первая ступень рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения на Землю, и на ресурс до 100 стартов при последующем ремонте. Предыдущий вариант предусматривал только два запуска.

Усовершенствованная ступень также соответствует требованиям NASA к ракетам для доставки на орбиту людей.

Следует отметить, что запуск должен был состояться днем ранее, однако его отменили за минуту до старта. Компания не пояснила, с чем это было связано.

