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В Киеве запустили сервис оплаты коммуналки с помощью QR-кода
Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» при поддержке КП «ГИВЦ» реализовал новый способ оплаты коммунальных услуг в Киеве. Теперь киевляне могут оплачивать такие счета с помощью любого приложения для считывания QR-кода на смартфоне и квитанции от КП «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИВЦ»), сообщает Finance.ua.
Для этого необходимо запустить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, навести объектив камеры на QR-код в квитанции и перейти по считанной ссылке на страницу оплаты счета с полным перечнем коммунальных услуг, которая расположена на сайте «Центра коммунального сервиса».
Если пользователь авторизован на муниципальном сайте, ему останется только выбрать способ оплаты. Если не авторизован, то перед выбором способа оплаты система предложит ввести номер телефона и электронную почту, на которую будет отправлена квитанция об уплате, объяснил и.о. генерального директора коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.
Теги: Киев, коммунальные услуги, QR-код , оплата
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