Facebook отчиталась об итогах "большой чистки"

17.05.2018 10:30

Компания Facebook во вторник впервые отчиталась о борьбе с нежелательным контентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.

В отчет вошли данные за последний квартал 2017 года и первый квартал 2018-го: соцсеть рассказала о сотнях миллионов фейковый аккаунтов, удаленных за это время (они составляют 3-4% от месячной аудитории сервиса), а также о десятках миллионов постов, фотографий и видео, нарушающих правила сайта.

Чаще всего, утверждает Facebook, посты удаляются автоматически — ещё до того, как на них успел кто-то пожаловаться. Исключение — записи, разжигающие ненависть, где около 60-70% постов были удалены после жалоб пользователей.