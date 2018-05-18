Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

У россиян пропал доступ к Viber

18.05.2018 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У россиян пропал доступ к Viber

Руководство Viber сообщило, что в РФ заблокировали доступ к используемым сервисом серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при работе с приложением. Об этом сообщается на странице Viber в Twitter, передает UBR.
По словам представителей мессенджера, на текущий момент им непонятны причины такого решения. Таким образом, пользователи мессенджера вынуждены страдать от решения, которое напрямую не связано с Viber. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Viber возникли у жителей европейской части России.
В частности, 45% пользователей сообщили об отсутствии подключения к мессенджеру, еще 33% не могут отправлять и получать сообщения, а у 20% возникли проблемы с авторизацией.



Теги: Россия, блокировка, Viber
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх