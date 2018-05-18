У россиян пропал доступ к Viber

18.05.2018 14:00

Руководство Viber сообщило, что в РФ заблокировали доступ к используемым сервисом серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при работе с приложением. Об этом сообщается на странице Viber в Twitter, передает UBR.

По словам представителей мессенджера, на текущий момент им непонятны причины такого решения. Таким образом, пользователи мессенджера вынуждены страдать от решения, которое напрямую не связано с Viber. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Viber возникли у жителей европейской части России.

В частности, 45% пользователей сообщили об отсутствии подключения к мессенджеру, еще 33% не могут отправлять и получать сообщения, а у 20% возникли проблемы с авторизацией.