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Архив - Наука и технологии

Apple отсудила у Samsung полмиллиарда долларов

25.05.2018 16:10
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Apple отсудила у Samsung полмиллиарда долларов

Калифорнийский суд частично удовлетворил иск корпорации Apple и обязал южнокорейского производителя смартфонов Samsung выплатить 539 миллионов долларов за нарушение патентов, сообщает Телеканал новостей «24».
Присяжные решили, что южнокорейский бренд нарушил три патента, которые связаны с дизайном смартфонов, и еще два, которые защищают принципы работы устройства. Изначально Apple требовала за свои разработки 1 миллиард долларов, а в Samsung согласились выплатить лишь 28 миллионов долларов.
В своем заявлении американская компания подчеркнула, что дело всегда было не только в деньгах.
В свою очередь Джон Куинн, адвокат Samsung, заявил, что вердикт судьи не основан на доказательствах и компания намерена обжаловать решение.



Теги: патент, суд, Samsung, Apple
 
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