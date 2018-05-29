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Архив - Наука и технологии

Создан пластырь от смартфонозависимости

29.05.2018 11:10
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Создан пластырь от смартфонозависимости

Дизайнеры из студии Stupid Studios разработали пластырь для избавления от смартфонной зависимости. В отличие от своего антиникотинового собрата, пластырь от Stupid Studios крепится не на теле, а на экране электронного девайса, сообщает Planet-today.ru.
Как это работает? Очень просто — вы просто клеите большой стикер на дисплей своего смартфона и... и все. Теперь, когда вы в очередной раз возьмете в руки смартфон, чтобы прочитать какие-то бессмысленные уведомления, вас встретит наклейка с текстом вроде: "Не будь одним из тех девяти процентов неудачников, которые не могут оставить смартфон в покое даже во время занятия любовью".
Предполагается, что подобные советы действительно могут в некоторой степени охладить пыл зависимого от смартфона человека. Эффективность решения, впрочем, не была доказана по итогам клинического исследования. Просто потому, что никто (пока что) не проводил такое клиническое исследование.
Пластыри для смартфона, как отмечается, не закрывают дисплей девайса на сто процентов — благодаря этому создается довольно своеобразный комичный эффект. В общем, дизайнеры из Stupid Studios отлично справились со своей задачей.



Теги: зависимость, смартфон, пластырь
 
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