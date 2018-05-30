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Почта UKR.NET обзавелась новыми функциями безопасности
Производитель самой популярной украинской электронной почты @UKR.NET, которой пользуются более 40% пользователей e-mail сервисов в Украине, ввел повышенные стандарты защиты персональных данных, сообщает сайт kontrakty.ua.
В настройках обновленной версии почты @UKR.NET появились новые функции, позволяющие быть информированным о событиях, связанных с безопасностью аккаунта. С помощью подраздела «Открытые сессии» можно узнать, какие устройства сейчас подключены к вашей почте, и убедиться, что к почтовому ящику нет постороннего доступа. Это актуально, когда, например, вы проверяли почту и оставили ее открытой на компьютере друзей или забыли выйти из личного ящика на рабочем компьютере. Вам не придется возвращаться или просить кого-то выйти из вашего почтового ящика. Можно закрыть такие сессии самостоятельно, нажав на крестик напротив соответствующего сеанса в списке открытых сессий и подтвердив действие паролем.
Просмотреть действия, связанные с безопасностью почты, можно в подразделе «Журнал безопасности». Он фиксирует все попытки входов в ящик, изменения контактов для восстановления, доступ внешних программ, изменение настроек пересылки писем на другие адреса и другие события. В нем также содержится информация, когда, с какого устройства и IP-адреса эти события произошли.
Настройки безопасности защищены дополнительно: любые изменения должны быть подтверждены вводом правильного пароля. Таким образом, даже если посторонние получили доступ к ящику, они не смогут ни закрыть любую другую сессию, ни сменить пароль или добавить свой контакт для восстановления, ни удалить аккаунт. О неудачных попытках изменить настройки безопасности с устройства, на котором, например, не нажали кнопку «Выход», когда проверяли почту с другого компьютера, вы узнаете из Журнала безопасности.
Теги: безопасность, электронная почта, UKR.NET
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