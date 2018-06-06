Все рубрики раздела
- Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга09:00
- ASUS представила ноутбук с тачскрином вместо тачпада11:45
- Кілька порад для активних користувачів смартфонів22:21
- Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту15:12
- Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году11:25
- В США сняли на видео библейское нашествие насекомых (ВИДЕО)07:25
- Xiaomi представила свою версию iPhone X08:30
- В Китае выпустили брелок-компьютер на Windows 1009:00
- Почта UKR.NET обзавелась новыми функциями безопасности 14:05
- Xiaomi выпустила электроштопор10:05
Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга
Сотрудники международной компании ESET, разработчика антивирусного программного обеспечения, обнаружили опасный троян. Вирус использует новый способ кражи средств с банковских счетов, сообщает PAYSPACE MAGAZINE.
Троян под названием BackSwap работает с элементами графического интерфейса Windows. Чтобы обойти защиту браузера и избежать детектирования, вирус имитирует нажатие клавиш.
Отмечается, что BackSwap поддерживает атаки на Google Chrome и Mozilla Firefox. Также в последних версиях вредоносной программы появилась и поддержка Internet Explorer. Специалисты ESET выяснили, что троян не требует специальных привилегий в системе и не зависит от версии браузера.
В настоящее время от вируса BackSwap пострадали клиенты пяти польских банков: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING и Pekao. Троян «украл» со счетов этих людей от 10 тыс до 20 тыс польских злотых (71 — 142 тыс грн).
Эксперты предупреждают, что список потенциальных жертв может еще расшириться.
Теги: Интернет, банк, кража, троян, браузер
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июня08:49
- "С аэропорта лупят, как фашисты в 4 утра": под Донецком и Докучаевском идут интенсивные бои08:41
- В Донецке и Горловке снова проблемы со связью Vodafone08:19
- Захарченко угрожает Украине «Чебурашками» морского базирования. ВИДЕО08:07
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"21:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»20:58
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»20:39
- В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО20:22
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга09:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июня08:49
- "С аэропорта лупят, как фашисты в 4 утра": под Донецком и Докучаевском идут интенсивные бои08:41
- Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"08:40
- В Донецке и Горловке снова проблемы со связью Vodafone08:19
- Захарченко угрожает Украине «Чебурашками» морского базирования. ВИДЕО08:07
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне07:58
- Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке22:29
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО22:07
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Мариупольское направление: украинский снайпер попал в голову