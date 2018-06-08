Intel представила безклавиатурный ноутбук с двумя экранами (ВИДЕО)

08.06.2018 08:30

На ежегодной выставке Computex компания Intel представила ноутбук с двумя экранами и без аппаратной клавиатуры, сообщает Телеканал новостей «24».

Tiger Rapids от Intel получил два экрана EPD (electronic paper display), которые по ощущениям напоминают бумагу. Эта функция позволяет удобно писать от руки на девайсе. Стоит отметить, что диагональ каждого из дисплеев ноутбука не превышает 7,9 дюймов. Также новинка получила процессор Core седьмого поколения, а примерная продолжительность работы на одном заряде составляет от 13 до 15 часов.

Стоит отметить, что второй экран Tiger Rapids можно будет использовать для клавиатуры, ярлыков быстрого доступа и для отображения любой другой информации. Также к ноутбуку можно подключить обычную клавиатуру и мышь.

Выпуском ноутбука займутся партнеры Intel, поэтому пока точные сроки его выхода на рынок неизвестны.