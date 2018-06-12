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Глава "Укрзализныци" презентовал услугу комплексного питания в поездах дальнего следования
Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов представил новую услугу компании по питанию в пассажирских поездах. Так, услугу полноценного питания запустят 18 июня в некоторых поездах, курсирующих в ночное время, сообщает Телеканал новостей «24».
"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал глава "Укрзализныци".
Приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию введут и для других позиций из меню. Отметим, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.
Тестирование новой услуги начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.
Теги: питание, Укрзализниця, услуги
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