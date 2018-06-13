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Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время
Ученые приблизились к уникальной модификации растений.
Будущее можно представлять как угодно, но оно непременно – фанатически красивое и очень комфортное для проживания. Так уж устроен человек, что он стремится, хотя бы в своих фантазиях, представлять себе будущую жизнь непременно прекрасной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но только ли в фантазиях? Например, ученые постоянно работают над тем, чтобы, как пелось когда-то в одной из советских песен, сказку сделать былью.
Именно с этой целью инженеры Массачусетского технологического института работают сегодня над созданием живых светящихся растений, которые могли бы в будущем освещать улицы городов и прочих жилых массивов, допустим, тех же загородных домов, при этом не потребляя энергии и самостоятельно регулируя освещение вокруг себя. Впрочем, таки живые лампы не помешают и в доме… Просто фантастика, не правда ли!
Сегодня американские исследователи Новой Англии реально приблизились к тому, чтобы создать нано-светоизлучающие растения, доказав тем самым, что подобное представление о будущем освещении вполне реально.
Для сегодняшнего эксперимента ученые взяли крес-салат, который в конечном итоге став крес-салат-наночастицей, сумел, не очень ярко, но светиться в течение почти четырех часов. Полученный результат вселяет надежду, что в будущем вполне возможно культивировать светящиеся растения, причем те, которые будут и ярко гореть, и зажигаться самопроизвольно, и даже плодиться, тем самым заменяя людям многие технологические процессы, а, в конечном счете, делая жизнь, как мы и упоминали уже, более удобной и прекрасной. Не зря же фантасты, скажем, культового фильма «Аватар» Джеймса, показывает нам воочию, как все это неподражаемо великолепно – живые светящиеся растения.
Задача состоит в том, чтобы создать такие уникальные растения, которые станут функционировать, грубо говоря, как лампы: их не нужно будет никуда подключать, поскольку свет в них станет создаваться за счет энергии внутреннего метаболизма,- поясняет профессор института Майкл Страно.
Заметим, что предыдущие попытки создать светящиеся растения на основе генетической модификации, не имели успеха. Например, один из проектов подобного плана обошелся почти в полмиллиона долларов, так и не принеся никаких результатов, после чего был закрыт.
Что ж, будем надеяться, что сегодняшний опыт инженеров Массачусетского технологического института выльется в ближайшем будущем в действительно впечатляющие результаты - в плане «естественного освещения». Как говорится, лиха беда – начало.
Вспомните, например, какими были первые компьютеры и даже первые жесткие диски (трехтонный агрегат на несколько мегабайт емкости), а что мы имеем сейчас? Так что отчаиваться не стоит и в плане «живой электрификации» нашей планеты…
Теги: Донбасс, растения, ученые
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