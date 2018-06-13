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Архив - Наука и технологии

В Германии научились делать пластмассу из корней салата

13.06.2018 13:20
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В Германии научились делать пластмассу из корней салата

Немецкие ученые научились производить пластик из салата, сообщает «Фраза».
Для изготовления пластика используют корень цикорного салата, который обычно выбрасывают в мусор.
Как уверяют ученые, получаемые пластик — прочнее обычного. К тому же, его намного проще перерабатывать.



Теги: Германия, салат, корень, пластмасса
 
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