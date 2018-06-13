Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Xiaomi создала "Кубик Рубика XXI века"14:10
- Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына13:28
- В Германии научились делать пластмассу из корней салата13:20
- Глава "Укрзализныци" презентовал услугу комплексного питания в поездах дальнего следования19:15
- В Японии разработан летающий "робошланг" для тушения пожаров (ВИДЕО)12:15
- От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект08:45
- Intel представила безклавиатурный ноутбук с двумя экранами (ВИДЕО)08:30
- Сооснователь Google презентовал одноместный катамаран-мультикоптер (ВИДЕО)10:30
- Ученые назвали самые счастливые страны Европы10:00
- Рак на последней стадии впервые вылечили иммунотерапией11:00
В Германии научились делать пластмассу из корней салата
13.06.2018 13:20
Немецкие ученые научились производить пластик из салата, сообщает «Фраза».
Для изготовления пластика используют корень цикорного салата, который обычно выбрасывают в мусор.
Как уверяют ученые, получаемые пластик — прочнее обычного. К тому же, его намного проще перерабатывать.
Теги: Германия, салат, корень, пластмасса
Читайте также:
- Меркель стала самой влиятельной женщиной. А Тимошенко - на 47-м месте
- Премьер Крыма оказался серьезно болен
- Разгуляй Октоберфеста: первую кружку пива выпил премьер (ФОТО, ВИДЕО)
- В салатах из супермаркета оказалась ядовитая трава
- В Европе хотят создать Пакт стабильности еврозоны
- Глава Минюста Украины ездил на ворованном "Мерседесе". Это не противоречит законодательству
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Xiaomi создала "Кубик Рубика XXI века"14:10
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай13:43
- Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына13:28
- В Германии научились делать пластмассу из корней салата13:20
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- Руководство Финляндии отказалось ехать на ЧМ-2018 в России13:00
- Борис Колесников представил план развития "железки" в Украине12:48
- Приговор по катастрофе МН17 может быть исполнен в Украине12:40
- Синоптики рассказали о грядущей жаре в Украине12:30
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде