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В Приват24 появилась "аварийная кнопка" для водителей
20.06.2018 12:55
В мобильном приложении Privat24 Android появилась функция экстренной помощи водителям. Об этом идет речь в пресс-релизе ПриватБанка, сообщает Укринформ.
«Теперь связаться с круглосуточной поддержкой, чтобы вызвать техпомощь в любую точку Украины, можно одним прикосновением. Новый сервис обеспечит предоставление помощи в дороге в течение максимум 30-40 минут», - говорится в сообщении.
В ПриватБанке отмечают, что профессиональный экипаж техпомощи установит запасное колесо, откроет замок двери, доставит нужный вид топлива, подзарядит аккумулятор, а при необходимости – эвакуирует автомобиль на СТО.
Теги: помощь, водитель, кнопка, Приват24
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