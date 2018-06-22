Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- LG выпустила очередной "стилусофон"10:40
- Бигборд с рекламой Huawei P20 Pro установил рекорд Гиннеса09:05
- В Приват24 появилась "аварийная кнопка" для водителей12:55
- Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель14:35
- Изменения в Google Chrome: что ожидать от обновления19:55
- Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо13:10
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет22:10
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
Украинский стартап создал антистрессовые часы
22.06.2018 11:30
Украинский стартап Force разослал первые 250 умных часов EMtracker, которые помогают справиться со стрессом. Об этом рассказала основательница стартапа Лиза Воронкова, сообщает сайт Подробности.ua.
Теперь ее команда собирает отзывы для того, чтобы улучшить продукт в последующих партиях.
Часы могут считывать давление с запястья, в приложениях для Android и iPhone показывается уровень стресса пользователя на основании 20-и разных параметров: качество сна, количество активности, показатели сердечной активности.
В зависимости от уровня стресса и образа жизни, пользователю приходят полезные советы, что делать.
EMtracker показывает время, шаги, калории, пульс и давление. Аккумулятор 100 мА/ч, которого хватает на 10 дней.
Теги: Украина, стресс, часы, стартап
Читайте также:
- Сегодня в Киеве запускают часы с обратным отсчетом до Евро-2012
- ЧМ-2010: Блохин хочет на "Донбасс Арену"
- Euronews отметил великолепную подготовку Украины к Евро-2012
- МТС обеспечила жителям Донбасса поддержку "горячей линии" для ЕВРО-2012
- Украинский арбитр получил от УЕФА пожизненную дисквалификацию
- Ющенко наградил «Шахтер»
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- На Україну насувається нове лихо, постраждають усі: коли чекати удару11:50
- В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»11:34
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ10:56
- LG выпустила очередной "стилусофон"10:40
- В Киеве неизвестные бросили коктейли Молотова в помещение «Ощадбанк»10:24
- Деньги появились: в Украине не исключили внеплановое повышение пенсий10:05
- Украинцев внесут в "газовые списки": что это значит09:47
- Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля09:30
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"