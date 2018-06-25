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Эксперты опровергли экологичность электромобилей
Электромобили компании Tesla Илона Маска, позиционирующиеся как самый «зеленый» транспорт планеты, обеспечивают такой же уровень выброса углекислого газа, как бензиновые и дизельные "сородичи". Об этом говорится в исследовании лондонской компании Engaged Tracking, передает "ДС".
По предоставленной информации получается, что при выработке электроэнергии для эксплуатации электрокара за один год в атмосферу выбрасывается 1 500 кг углекислого газа, столько же производит углекислоты и современный бензиновый автомобиль за аналогичный период. Причем производственный процесс также не отличается особой экологичностью.
Помимо этого в компании сообщили, что аналогичные показатели касаются не только электрокаров Tesla. К примеру BMW i3 всего на 15% экологичнее Tesla Model S.
Таким образом, электромобили на данный момент не спасают экологию планеты, по крайней мере, пока большинство электростанций не перейдут на восполняемые источники энергии.
Теги: экология, углекислый газ, электромобиль
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