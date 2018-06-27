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Принят новый стандарт безопасности Wi-Fi
Wi-Fi Alliance, некоммерческая группа, которая сертифицирует продукты Wi-Fi, официально запустила следующее поколение своего протокола безопасности WPA3. Альянс уже начал сертифицировать Wi-Fi-продукты с поддержкой WPA3, сообщает Новое время.
WPA2 - это протокол безопасности WiFi, который был стандартом с 2004 года. Самое большое изменение при переходе от WPA2 к WPA3 устраняет огромный недостаток безопасности, который с самого начала преследовал старую систему. Если кто-то хотел получить доступ к вашему Wi-Fi-устройству под WPA2, у них были неограниченные, беспрепятственные шансы угадать ваш пароль Wi-Fi.
Для хакеров, которые используют брутфорс - метод, который сканирует используя словарь, автоматически угадывая разные слова и комбинации, пока он не сломает ваш пароль - эта 14-летняя уязвимость была подарком. Теперь хакерам придется много работать, чтобы проникнуть в вашу сеть WiFi. WPA3 решает эту проблему безопасности, разрешая одну попытку ввода пароля.
Улучшения безопасности коснулись и версии WPA3 для корпоративных пользователей. Она получила поддержку режима с 192-битным шифрованием и еще более сильным шифрованием во время аутентификации.
Одновременно представлена программа сертификации Wi-Fi CERTIFIED Easy Connect, которая упрощает включение в сеть устройств с ограниченным интерфейсом или без дисплея, например, устройств интернета вещей. Wi-Fi Easy Connect позволяет безопасно добавлять такое устройство в сеть Wi-Fi, используя другое устройство с более полным интерфейсом, например смартфон.
Теги: безопасность, WiFi, стандарт
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