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Таинственный iPhone 11 установил новый рекорд Geekbench
Многочисленные источники подтверждают, что купертиновская компания представит в текущем году сразу три смартфона. Один из них, возможно, был протестирован в бенчмарке Geekbench, сообщает iLenta.com.
Как видно, устройство зарегистрировано под именем iPhone11,2. Управляется девайс операционной системой iOS 12.0, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 6-ядерный чип с тактовой частотой 2.49 ГГц.
Неизвестно, какое официальное название получит этот смартфон, но его результаты в бенчмарке впечатляют. В одноядерном тесте он набрал 4673 балла, а в многоядерном — 10 912 баллов.
В данный момент такой результат считается лучшим на рынке. К примеру, построенный на Snapdragon 845 смартфон Xiaomi Mi8 набирает около 2500 и 9000 баллов в Geekbench.
Что касается iOS-девайсов, то лучшим результатом пока может похвастать iPhone 8 Plus, который набирает 4219 баллов в одноядерном и 10 184 балла в многоядерном испытании.
Теги: рекорд, iPhone, производительность
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