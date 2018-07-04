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Голосовой помощник Siri сорвал выступление британского министра обороны (ВИДЕО)
04.07.2018 14:15
Выступление министра обороны Гэвина Уильямсон в британском парламенте перебил персональный помощник Siri в iPhone, сообщает Телеканал новостей «24».
Инцидент произошел, когда министр обороны говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. В один момент в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri.
"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают..." – перебил министра голос из телефона.
Министр Уильямсон, не растерялся и ответил с юмором. "Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", – ответил он, что вызвало смех в зале.
Теги: парламент, Великобритания, Siri, министр обороны
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