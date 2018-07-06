В Украине поступил в продажу обновленный мобильник Нео из "Матрицы"

06.07.2018 10:55

5 июля в Украине стартовали продажи ремейка телефона из фильма "Матрица", так называемого "бананофона" – Nokia 8110. Телефон уже можно приобрести в крупнейших сетях ритейлеров, сообщает Телеканал новостей «24».

Nokia 8110 получил процессор Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 МБ внутренней и 4 ГБ постоянной памяти. Устройство имеет 2,4-дюймовый QVGA-дисплей. Камера имеет 2-МП. Заряда аккумулятора хватит на 25 дней работы.

При этом цена на устройство очень высокая – 2299 гривен. Поэтому можно считать, что это один из самых дорогих кнопочных телефонов на рынке.

Телефон имеет желтый цвет панели, из-за чего и получил народное название "бананофон".