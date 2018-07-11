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Nikon выпустила камеру с самым большим в мире зумом

11.07.2018 09:20
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Nikon выпустила камеру с самым большим в мире зумом

Nikon анонсировала камеру COOLPIX P1000 с невероятным 125-кратным оптическим увеличением. Устройство является первым в своем роде и обладает впечатляющими характеристиками, сообщает trashbox.ru.
Камера оснащена матрицей с разрешением 16 мегапикселей и объективом от NIKKOR со светосилой f/2,8. В качестве процессора для обработки изображений используется EXPEED с поддержкой RAW-фото и системой оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR. Присутствует и технология SnapBridge для дистанционной записи и передачи отснятого материала на смартфон через специальное приложение. Nikon COOLPIX P1000 умеет записывать видео формата Full HD при 60 кадрах в секунду.
Примерная стоимость камеры — $999, дата начала продаж неизвестна.



Теги: рекорд, фотоаппарат, Nikon
 
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