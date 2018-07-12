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Архив - Наука и технологии

У Apple iOS обнаружили "аллергию" на Тайвань

12.07.2018 09:35
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У Apple iOS обнаружили "аллергию" на Тайвань

"Охотник за ошибками" Патрик Уордл обнаружил "дыру" в операционной системе Apple iOS, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как оказалось, работа iOS 11.3 и предыдущих версий в некоторых случаях могла завершиться крахом, если пользователь ввел слово "Тайвань" или использовал эмодзи в виде тайваньского флага.
Ошибка проявлялась вне зависимости от приложения. Точная причина осталась для исследователя неизвестной, но он обнаружил, что выбор определенных настроек языка и региона приводил к возврату «нулевого» кода при попытке упомянуть Тайвань, что и приводило к сбою.
Следует отметить, что в обновлении iOS 11.4.1 компания Apple наконец полностью устранила эту ошибку.



Теги: Apple, Тайвань, сбой, iOS
 
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