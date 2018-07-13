Появились первые кадры "чернопятничного" солнечного затмения

13.07.2018 14:45

В ночь на 13 июля жители Земли могли наблюдать частичное затмение Солнца суперлуной. По киевскому времени затмение началось в 4:48, достигло пика в 6:02, а уже в 7:13 закончилось, сообщает Телеканал новостей «24».

Правда, это явление могли увидеть не все. Лучше всего можно было увидеть затмение в городе Хобарт в Тасмании. Также хорошо видно было это явление на южном побережье Австралии и в Антарктиде. А вот у жителей Украины не было возможности наблюдать за затмением.

Однако, как происходило затмение можно увидеть сейчас, ведь пользователи активно делятся фотографиями и видео затемненного солнца в соцсетях.

Такое затмение было редким. Ведь по данным NASA, подобное затмение, которое происходило в пятницу 13 числа, в последний раз происходило в декабре 1974 года. Следующее частичное затмение, которое состоится в пятницу 13-го числа, можно будет увидеть аж в сентябре 2080 года.