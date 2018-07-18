В Иордании нашли самую древнюю пекарню

18.07.2018 14:00

Археологи обнаружили самые ранние свидетельства хлебопечения на землях в северо-восточной Иордании. Крошкам хлеба около 14 400 лет, то есть древние охотники и собиратели делали хлеб за 4000 лет до появления сельского хозяйства, сообщает Новое время.

Таким образом оказывается, что хлебопечение предшествует сельскому хозяйству. Это достаточно удивительно, учитывая привычное представление о том, что хлеб появился только после появления сельского хозяйства. Древние племена использовали зерно диких предков одомашненных злаков, чтобы приготовить продукты. Очень вероятно, что хлеб стал основным продуктом питания до эпохи неолита и сельскохозяйственной революции.

Исследовательская группа из Копенгагенского университета проанализировала фрагменты обугленных остатков пищи, которые были найдены во время изучения археологического участка Шубайка 1 в Иордании. Анализ образцов с помощью электронного микроскопа показал, что 24 фрагмента могут быть крошками хлеба. По словам исследователей, на вкус он должен был быть похож на современный зерновой хлеб, но без соли.

Остатки сожженного хлеба изучили радиоуглеродным методом. Они оказались возрастом 14 тысяч лет, что соответствует эпохе верхнего палеолита. Находка относится ко времени существования так называемой натуфийской культуры.