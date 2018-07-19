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Эксперты определили самые ненадежные смартфоны
Эксперты назвали Samsung самыми ненадежными Android-смартфонами. Об этом свидетельствуют данные отчета по ремонту и безопасности мобильных устройств за четвертый квартал 2017 года, который представила аналитическая компания Blancco, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Так, среди Android-cмартфонов, системы которых дают сбой чаще всего, модели Samsung заняли половину позиций. При этом самой ненадежной среди Anroid названа модель Xiaomi Redmi 4.
Больше всего пользователи жалуются на производительность телефонов: скорость работы, продолжительность батареи, проблемы замороженного экрана. Среди частых проблем также - неисправности камеры, микрофона, наушников и динамиков.
Что касается устройств Apple, то здесь наименее надежной оказалась модель iPhone 6, 26% из общего числа поломок.
Теги: смартфон, рейтинг, надежность
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