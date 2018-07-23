Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

23.07.2018 16:25

Немецкая команда WARR Hyperloop победила в соревновании Hyperloop Pod Competition, проводимом SpaceX среди разработчиков капсул и сопутствующих технологий инновационной транспортной системы, сообщает N+1.

Максимальная скорость капсулы составила 466 километров в час, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий рекорд скорости капсулы, равный 386 километрам в час, принадлежал компании Hyperloop One, которая занимается реализацией и развитием своей версии транспортной системы.