Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости16:25
- ШОК! Британец потребовал разрешения выпить красную жидкость из египетского саркофага13:00
- Ракета SpaceX установила "личный" рекорд09:50
- На раритетном видео показали двухметровые мумии инопланетян в Египте07:45
- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- В США обнаружили новую «инопланетную» акулу18:30
- "Стеклянная" аномалия: в небе над Кейптауном появился город-призрак - кадры18:12
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Новый удар: тарифы на интернет изменятся, вас просто поставят перед фактом15:45
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
23.07.2018 16:25
Немецкая команда WARR Hyperloop победила в соревновании Hyperloop Pod Competition, проводимом SpaceX среди разработчиков капсул и сопутствующих технологий инновационной транспортной системы, сообщает N+1.
Максимальная скорость капсулы составила 466 километров в час, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий рекорд скорости капсулы, равный 386 километрам в час, принадлежал компании Hyperloop One, которая занимается реализацией и развитием своей версии транспортной системы.
Теги: рекорд, скорость, Hyperloop
Читайте также:
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»17:04
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками16:48
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне13:55
- В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор13:38
- Боевик сдал «с потрохами» российских казаков, обстрелявших троллейбус в Донецке12:15
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника17:25
- Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»17:04
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками16:48
- Выглядит просто смешно: в Украине отреагировали на возможные новые санкции России16:33
- Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости16:25
- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы16:03
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв