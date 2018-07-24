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Google-переводчик "напророчил" второе пришествие Христа
Искусственный интеллект Google, используемый в фирменном приложении-переводчик отзывается пророчеством судного дня при вводе определенной фразы, сообщает U-news24.com.
Эта фраза состоит из много раз повторяющегося слова dog. Если попросить сервис Google Translate перевести ее с языка Маори на английский, то в ответ пользователь получит следующий текст.
«Часы судного дня показали без трех минут полночь. Мы переживаем эру масштабных изменений на планете, которая предзнаменует конец времен и возращение Иисуса».
Вероятно, подобное поведение переводчика связано с ошибкой в работе системы машинного обучения. В компьютер попала какая-то неадекватная информация, он ее выучил и начал использовать. По крайней мере, это самое логичное объяснение, подтвержденное представителем Google.
Теги: Иисус Христос, конец света, Google Translate
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