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Ирландец заснял Лох-несское чудовище (ВИДЕО)
31.07.2018 16:40
Веб-камеры, установленные на берегу знаменитого озера Лох-Несс, помогли жителю ирландского графства Донегол увидеть что-то очень напоминающее Лох-несское чудовище, сообщает Planet-today.
Ирландец Ойн О’Фоудхейген наблюдал за таинственным озером при помощи сетевого сервиса, доступного всем желающим, и заметил что-то странное.
"Веб-камеры, картинку с которых могут видеть все желающие, помогли мне увидеть того самого монстра, который пугает жителей окрестностей озера Лох-Несс уже на протяжении нескольких веков", — рассказал он.
Видео, впрочем, весьма некачественное, так что в реальности напугавший ирландца объект мог быть, скажем, рыбацкой лодкой. Или еще чем-нибудь вполне обыкновенным. Но О'Фоудхейген уверен, что это все-таки Несси.
Теги: запись, Лох-Несское чудовище, видеокамера
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