Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Ирландец заснял Лох-несское чудовище (ВИДЕО)

31.07.2018 16:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ирландец заснял Лох-несское чудовище (ВИДЕО)

Веб-камеры, установленные на берегу знаменитого озера Лох-Несс, помогли жителю ирландского графства Донегол увидеть что-то очень напоминающее Лох-несское чудовище, сообщает Planet-today.
Ирландец Ойн О’Фоудхейген наблюдал за таинственным озером при помощи сетевого сервиса, доступного всем желающим, и заметил что-то странное.
"Веб-камеры, картинку с которых могут видеть все желающие, помогли мне увидеть того самого монстра, который пугает жителей окрестностей озера Лох-Несс уже на протяжении нескольких веков", — рассказал он.
Видео, впрочем, весьма некачественное, так что в реальности напугавший ирландца объект мог быть, скажем, рыбацкой лодкой. Или еще чем-нибудь вполне обыкновенным. Но О'Фоудхейген уверен, что это все-таки Несси.



Теги: запись, Лох-Несское чудовище, видеокамера
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх