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В США создали препарат от выпадения волос
01.08.2018 09:25
В Университете Джона Хопкинса в США создали экспериментальный препарат, способный значительно уменьшить поседение и потерю волос с возрастом, сообщает ICTV.
Синтетическое соединение D-PDMP тормозит выработку жиров гликосфинголипидов (GSL), влияющих на активацию воспалительных процессов.
Пока препарат тестировали только на специально выведенных мышах. У подопытной группы грызунов, которая принимала различные дозы D-PDMP, значительно улучшается состояние кожи и шерсти. Также в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который провоцирует воспаление.
Ученые довольны результатом испытаний на мышах и хотят приступить к исследованиям на человеке.
Теги: США, препарат, облысение
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