Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В США создали препарат от выпадения волос

01.08.2018 09:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США создали препарат от выпадения волос

В Университете Джона Хопкинса в США создали экспериментальный препарат, способный значительно уменьшить поседение и потерю волос с возрастом, сообщает ICTV.
Синтетическое соединение D-PDMP тормозит выработку жиров гликосфинголипидов (GSL), влияющих на активацию воспалительных процессов.
Пока препарат тестировали только на специально выведенных мышах. У подопытной группы грызунов, которая принимала различные дозы D-PDMP, значительно улучшается состояние кожи и шерсти. Также в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который провоцирует воспаление.
Ученые довольны результатом испытаний на мышах и хотят приступить к исследованиям на человеке.



Теги: США, препарат, облысение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх