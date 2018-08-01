В США создали препарат от выпадения волос

01.08.2018 09:25

В Университете Джона Хопкинса в США создали экспериментальный препарат, способный значительно уменьшить поседение и потерю волос с возрастом, сообщает ICTV.

Синтетическое соединение D-PDMP тормозит выработку жиров гликосфинголипидов (GSL), влияющих на активацию воспалительных процессов.

Пока препарат тестировали только на специально выведенных мышах. У подопытной группы грызунов, которая принимала различные дозы D-PDMP, значительно улучшается состояние кожи и шерсти. Также в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который провоцирует воспаление.

Ученые довольны результатом испытаний на мышах и хотят приступить к исследованиям на человеке.