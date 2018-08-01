Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Xiaomi разработала «умное» мусорное ведро

01.08.2018 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Xiaomi разработала «умное» мусорное ведро

На краудфандинговой платформе Xiaomi начался сбор средств на «умный» мусорный контейнер Topnaw Smart Trash Can стоимостью 199 юаней или около $29, сообщает gagadget.com.
Благодаря встроенному датчику движения мусорное ведро само открывает крышку, стоит провести над ним рукой. Есть даже встроенная подсветка, но главная фишка этой модели — функция автоматического запечатывания полного мешка и вставки нового. Нужно просто нажать на кнопку. Плохо, что обычные мусорные пакеты не подойдут. Компания продаёт картриджи с 12 погонными метрами прочной полиэтиленовой плёнки, которая спаивается при выносе очередного порции мусора. С помощью вентилятора устройство «выдувает» новый пакет.
Topnaw Smart Trash Can оснащается аккумулятором и работает без подзарядки до 35 дней. Объём ёмкости для мусора составляет 15.5 литра.



Теги: мусор, Xiaomi, контейнер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх