Privat24 запустил услугу «Трезвый водитель»

07.08.2018 16:35

«ПриватБанк» запустил новый сервис «Трезвый водитель», который дает возможность не садиться за руль пьяным. Услуга «Автодрайвер», появившаяся в рамках сервиса Privat24, позволяет вызвать профессионального водителя для транспортировки автомобиля и его нетрезвого владельца домой, сообщает autoua.net.

Доступ к новой услуге, реализованной совместно с British Auto Club в рамках сервиса «Помощь водителю», активируется с помощью кнопки «Автодрайвер», появившейся в обновленной версии Privat24. На данный момент сервис доступен только в версии Privat24 для Android.

Для вызова водителя необходимо войти в Privat24, выбрать раздел «Транспорт»/«Помощь водителю» и подать заявку, «нажав» кнопку на экране смартфона. В течение 2 минут должен перезвонить оператор для согласования стоимости услуги и адреса. Местоположение автомобиля приложение определит через GPS.