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Архив - Наука и технологии

Privat24 запустил услугу «Трезвый водитель»

07.08.2018 16:35
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Privat24 запустил услугу «Трезвый водитель»

«ПриватБанк» запустил новый сервис «Трезвый водитель», который дает возможность не садиться за руль пьяным. Услуга «Автодрайвер», появившаяся в рамках сервиса Privat24, позволяет вызвать профессионального водителя для транспортировки автомобиля и его нетрезвого владельца домой, сообщает autoua.net.
Доступ к новой услуге, реализованной совместно с British Auto Club в рамках сервиса «Помощь водителю», активируется с помощью кнопки «Автодрайвер», появившейся в обновленной версии Privat24. На данный момент сервис доступен только в версии Privat24 для Android.
Для вызова водителя необходимо войти в Privat24, выбрать раздел «Транспорт»/«Помощь водителю» и подать заявку, «нажав» кнопку на экране смартфона. В течение 2 минут должен перезвонить оператор для согласования стоимости услуги и адреса. Местоположение автомобиля приложение определит через GPS.



Теги: водитель, сервис, Приват24
 
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