OLX составил рейтинг "ноутбучных" предпочтений украинцев

17.09.2018 15:55

Портал бесплатных объявлений OLX обнародовал статистику популярности брендов ноутбуков, планшетов и электронных книг, которые чаще всего покупают украинцы, сообщает Телеканал новостей «24».

Так, чаще всего украинцы покупают ноутбуки марок ASUS и HP – по 17,8% пользователей. 15,8% всех пользователей приобрели ноутбуки Lenovo.

Техника HP и Lenovo пользуется спросом во всем мире. А вот что касается ASUS, то такая популярность в Украине значительно выше, чем мировые тенденции.

Что касается продукции Apple, то она в Топ-5 самых популярных ноутбуков среди украинцев не попала. В то же время iPad стал самым популярным планшетом. Каждая четвертая покупка украинцев на OLX пришлась на этот продукт от Apple.

Среди электронных книг самым востребованным стал бренд PocketBook – почти 40%.