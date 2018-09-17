В Сумах изобрели искусственное сало

17.09.2018 09:25

Группа студентов Сумского аграрного университета под руководством доцента кафедры технологии питания Дмитрия Бидюка

разработала и создала искусственное сало, сообщает Znaj.ua.

"Наше сало - здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, шпик можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", - поделился Дмитрий Бидюк.

Изготавливают искусственное сало из растительного масла и желатина.