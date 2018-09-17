Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Сумах изобрели искусственное сало

17.09.2018 09:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Сумах изобрели искусственное сало

Группа студентов Сумского аграрного университета под руководством доцента кафедры технологии питания Дмитрия Бидюка
разработала и создала искусственное сало, сообщает Znaj.ua.
"Наше сало - здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, шпик можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", - поделился Дмитрий Бидюк.
Изготавливают искусственное сало из растительного масла и желатина.



Теги: университет, Сумы, сало, изобретение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх