Ученые открыли "диетический" сахар

19.09.2018 16:00

Если с детских лет употреблять в пищу сахар под названием манноза, это позволит снизить вероятность развития ожирения. По словам американских ученых, ключевой роль в этом играет влияние данных молекул на микрофлору кишечника, сообщает Телеканал новостей «24».

Манноза имеет тот же состав, что и глюкоза – шесть атомов углерода, двенадцать водорода и шесть кислорода – однако обладает другой структурой.

Лабораторные мыши, которые употребляли большое количество маннозы с момента, когда они были детенышами, реже страдали от лишнего веса, чем те, для кого источником углеводов был обычный сахар.

Как оказалось, глюкоза и манноза по-разному влияют на кишечную микрофлору грызунов. Манноза делает ее более приспособленной к усвоению жирной пищи.

Хотя эксперименты проводились на грызунах, ученые считают вполне вероятным, что манноза может влиять аналогичным образом и на людей.