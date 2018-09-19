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Ученые открыли "диетический" сахар

19.09.2018 16:00
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Ученые открыли "диетический" сахар

Если с детских лет употреблять в пищу сахар под названием манноза, это позволит снизить вероятность развития ожирения. По словам американских ученых, ключевой роль в этом играет влияние данных молекул на микрофлору кишечника, сообщает Телеканал новостей «24».
Манноза имеет тот же состав, что и глюкоза – шесть атомов углерода, двенадцать водорода и шесть кислорода – однако обладает другой структурой.
Лабораторные мыши, которые употребляли большое количество маннозы с момента, когда они были детенышами, реже страдали от лишнего веса, чем те, для кого источником углеводов был обычный сахар.
Как оказалось, глюкоза и манноза по-разному влияют на кишечную микрофлору грызунов. Манноза делает ее более приспособленной к усвоению жирной пищи.
Хотя эксперименты проводились на грызунах, ученые считают вполне вероятным, что манноза может влиять аналогичным образом и на людей.



Теги: ожирение, сахар, открытие, диета
 
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