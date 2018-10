Volkswagen презентовал программу "Доступный электромобиль"

19.09.2018 10:30

Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Электрическое наступление" Volkswagen основано на модульной матрице электропривода (MEB), технологической платформе, разработанной специально для электромобилей. Для более глубокого знакомства платформа MEB в "живом" виде была представлена на семинаре компании в Дрездене.

Модульность системы заключается в вариативности емкости батареи, которая может быть доведена до 101 кВтч. Исключительность платформы заключается в деталях ее компоновки и в том, что все уже адаптировано к массовому производству.

Демонстрация платформы сопровождалась комментарием, что стратегия Electric for All - это способ сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов. Платформа MEB в данной стратегии является важнейшим элементом, поскольку предлагает недостижимое до сих пор соотношение цены и качества, а также способствует преобразованию электромобиля из нишевого продукта в массовый.

