Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Volkswagen презентовал программу "Доступный электромобиль"

19.09.2018 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Volkswagen презентовал программу "Доступный электромобиль"

Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, сообщает ИА  "ЛІГАБізнесІнформ".
"Электрическое наступление" Volkswagen основано на модульной матрице электропривода (MEB), технологической платформе, разработанной специально для электромобилей. Для более глубокого знакомства платформа MEB в "живом" виде была представлена на семинаре компании в Дрездене.
Модульность системы заключается в вариативности емкости батареи, которая может быть доведена до 101 кВтч. Исключительность платформы заключается в деталях ее компоновки и в том, что все уже адаптировано к массовому производству.
Демонстрация платформы сопровождалась комментарием, что стратегия Electric for All - это способ сделать инновационные технологии доступными для многих клиентов. Платформа MEB в данной стратегии является важнейшим элементом, поскольку предлагает недостижимое до сих пор соотношение цены и качества, а также способствует преобразованию электромобиля из нишевого продукта в массовый.



Теги: программа, Volkswagen, электромобиль, презентация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх