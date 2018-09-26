В Украине началось тестирование сервиса электронных чеков

26.09.2018 15:23

Государственная фискальная служба запустила в тестовом режиме информационную систему E-Receipt - сервис электронных чеков, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Электронный чек - это технологическое решение для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе торговли с использованием Интернета), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров, оказание услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров и других услуг, которое не внедрено в области применения РРО.

Новая модель предусматривает введение альтернативы кассовым аппаратам. Вместо традиционных РРО предоставлена возможность использовать смартфоны, планшеты, ноутбуки.

В правительстве считают, что E-Receipt сэкономит бизнесу время и деньги, а государству поможет в борьбе с серым импортом, контрабандой и нелегальной торговлей.

Пилотный проект будут реализовывать до 31 декабря 2019 года.