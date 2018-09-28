На YouTube выложили видео "аморфного" смартфона Lenovo (ВИДЕО)

28.09.2018 13:00

Пока Huawei и Samsung соревнуются кто первым представит уникальный смартфон, который может сгибаться, компания Lenovo уже показала свой образец, сообщает Телеканал новостей «24».

В ролике видно, как прототип смартфона выглядит в руке и как он может менять форму.

По слухам, Lenovo может представить уникальный смартфон уже в октябре. Видео было записано для официального аккаунта Lenovo Mobile Weibo, однако его загрузили также и на YouTube-канал.

При этом первый прототип гибкого смартфона Lenovo показала еще два года назад. Тогда инженеры предлагали носить смартфон, как браслет на руке.