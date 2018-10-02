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Американский мобильный оператор запустил первую в мире коммерческую 5G-сеть
1 октября 2018 года американский мобильный оператор Verizon запустил первую в мире сеть 5G, использовать которую на этот раз смогут не только разработчики, ученые и специалисты в области телекоммуникаций, а и обыкновенные абоненты, сообщает IGate.
На данный момент максимальная скорость передачи данных в сети достигает 1 Гбит/с, тогда как при нагрузке в часы-пик составляет порядка 300 Мбит/с.
Первыми городами с 5G стали Лос-Анджелес, Хьюстон, Сакраменто и Индианаполис. В ближайшее время Verizon обещает расширить их число.
Поскольку на сегодняшний день в широком обиходе нет смартфонов или каких-нибудь других мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения, оператор начал предоставлять услугу 5G Home, позиционируемую как сверхбыстрый беспроводной домашний интернет. Всем пользователям, желающим опробовать новую технологию, необходимо дополнительно приобрести либо взять в аренду специальный маршрутизатор. В течении первых 90 дней использование 5G-сети будет бесплатным, а затем за месяц придется платить по $50.
Теги: 5G
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