В Украине заработал "Uber для курьеров"

05.10.2018 14:25

В Украине заработал новый сервис доставки - Glovo. Он немного напоминает Uber, только вместо таксистов направлен на курьеров. С его помощью можно заказать доставку чего угодно, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Идея сервиса в том, чтобы пользователи заказывали доставку товаров или отправляли посылки через курьера, который находится ближе всего. С курьером можно связаться в чате или с помощью звонка. Курьер же в свою очередь может выбирать, какой заказ принять. Этим сервис и напоминает Uber.

Пока доставка Glovo работает только в Киеве – в центральных районах. В ближайших планах Glovo - запуск сервиса в других городах Украины.